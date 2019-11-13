شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى الأردن تنظم ورشة عن «الإعلام الرقمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان)

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، اليوم (الأربعاء)، ورشة عمل بعنوان (أهمية الإعلام الرقمي وأثره في توطيد العلاقات بين الدول)، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة محمد العتيق، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الأردن، وأكاديميين وإعلاميين أردنيين.

واستعرض القائم بالأعمال بالإنابة محمد العتيق، أهمية الإعلام الرقمي والاستفادة من إيجابياته، والحرص للوصول من خلاله إلى المتلقى في أي مكان وأي زمان نتيجة التقدم والتطور في علوم الاتصال والإعلام وشبكة الإنترنت والأقمار الصناعية.

واستعرض المتحدث السابق باسم وزارة الإعلام المهندس هاني الغفيلي، أهمية الإعلامي الرقمي وآلية التكيف مع الجانب الدبلوماسي، وضرورة تعامل الوسط الإعلامي مع الاحداث كمبادرين بدلاً من اعتمادنا على ردود الفعل.

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كما تطرق الغفيلي إلى الأسلوب الأمثل لنشر وإيصال المعلومة للناس، في وقت انتقل الإعلام من هيمنة الإعلاميين إلى أشخاص أو جهات بعيدة تمام البعد عن الإعلام، وأصبحت هذه الجهات هي من تدير واقع الإعلام، وهي من تستحدث وسائله، وتخترع قوالبه، وترسم سياساته المستقبلية، بالرغم من كونها ليست جهات إعلامية إلا أنها تجبر الإعلاميين على الانصياع لتوجهاتها.

وشدد الغفيلي على أهمية التزام الإعلام بالحقيقة والمهنية والمصداقية بعيداً عن السرعة في وقت يغلب عليه طابع السرعة في نقل المعلومة في هذا العالم الرقمي، مؤكداً أهمية وقوف الإعلاميين على إنشاء الشبكات الإعلامية كونهم أصحاب الاختصاص.

من جهته، تحدث عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الأردنية الدكتور خلف الطاهات، عن الاستثمار الأمثل لأدوات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي لتعزيز العلاقات بين الدول، إضافة إلى التأثير السلبي للإعلام الرقمي على الدولة بمحيطها، وثوابت الإعلام الرقمي العربي.

بدوره، تطرق الرئيس التنفيذي لآفاق المعرفة الدكتور معن القطامين، إلى دور المؤسسات الرسمية والخاصة في صناعة المحتوى الإيجابي للفضاء الرقمي، ودور مشاهير التواصل الاجتماعي في مساعدة الدول على إيصال رسائلها الإيجابية، والمواجهة المثلى للظواهر السلبية في الإعلام الرقمي.