شكرا لقرائتكم خبر عن جانٍ يعتدي على سيارة معلمة في تبوك.. و«الشرطة» تقبض عليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

علمت "الخليج 365" من مصادر موثوق بها أن شرطة تبوك ألقت القبض على شخص في العقد الرابع من العمر اعتدى على سيارة معلمة في قرية العمود التابعة لمنطقة تبوك، إذ من المتوقع أن تصدر بيانا بذلك.

وفي تفاصيل الخبر، قالت المعلمة المعتدى عليها لـ«الخليج 365» إنه «في أثناء ذهابها إلى مقر عملها وبالقرب من المدرسة تفاجأت بشخص ملثم يخرج لها من بين إحدى السيارات، قام برميها بحجر استقرت في الزجاج الأمامي».

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وأضافت المعلمة: «إنها أكملت طريقها للمدرسة، إلا أن الشخص أصر على الركض وراءها ورمي الحجارة على السيارة من الخلف».

وأكملت: «دخلت مواقف المدرسة وقامت بمناداة حارس المدرسة وأخبرته بأن يقوم بالإمساك به، إلا أنه لم يستطيع ذلك، إذ قام المعتدي بتكسير زجاج السيارة مرة أخرى من الأمام والزجاجي الجانبي، وبعدها قام برمي الحجارة عليها».

وزادت المعلمة: «حينها أحسست أنه لن يتوقف فاضطررت إلى الخروج مسرعة بالسيارة إلى طريق ترابي وقمت بالالتفاف خلف المدرسة ومنها إلى الشارع الفرعي وصادفتني سيارة وصدمتها، لكن الحمد لله كانت الصدمة خفيفة، واستطعت أن أمسك الخط الرئيسي والرجوع إلى محافظة ضباء مرة أخرى بعد أن تكسرت سيارتي».

وأعربت المعلمة عن شكرها وتقديرها للجهات الأمنية على سرعة تجاوبهم والقبض على الجاني.