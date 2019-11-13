الاستعلام عن الصكوك العقارية عبر منصة «واثق»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلنت وزارة العدل إضافة خدمة الاستعلام عن تفاصيل الصكوك العقارية عبر منصة «واثق» wathq.sa، لتنضم إلى خدمة الاستعلام عن بيانات الوكالات الالكترونية، تسهيلا على المستفيدين وتيسيرا لتعاملاتهم.

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ويستطيع المستفيدون التحقق من حالة الصك العقاري والاستعلام عن ملكيته، إضافة إلى التحقق من الوكالة وحالتها واستخراج نصها بالتفصيل والصلاحيات الممنوحة فيها. وتهدف الخدمتان المتاحتان للجميع إلى حفظ وقت المستفيدين، وتقديم المعلومات بأعلى دقة، دون الحاجة إلى الحضور لكتابة العدل.

ويعد إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق من مبادرات العدل في برنامج التحول الوطني 2020، لرفع كفاءة أعمال هذا القطاع للأفراد والشركات، والتغلب على التحدي القائم المتمثل في عدم توفر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل.

يذكر أن الخدمتين الأخيرتين تقدمان بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمالميزات منصة «واثق».