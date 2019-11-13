اللعب بالجوز يمكنه قتل الكلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إنه الوقت من العام الذي يبدأ فيه الجوز بالسقوط على الأرض في كثير من الدول. وما يبدو أنه لعبة غير مضرة بالكلب أو أنه شيء ممتع لإحضاره هو في الواقع سم يهدد الحياة.

فعادة ما يوجد على الجلد الأخضر المحيط بثمرة الجوز الطازجة عفن سام يهاجم الجهاز العصبي للكلب، وما يزيد الأمور سوءا هو أنه يستحيل رؤية هذا العفن بالعين المجردة.

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ونتيجة لذلك، ما يبدو أنه لعب ممتع بالجوز يمكن أن يكون مميتا للكلاب.

ويقول خبراء صحة الحيوان: إن مالكي الكلاب يجب أن ينتبهوا لما يلتقطه كلبهم ويلعب به عند التمشية.

وفي حال حدث ومضغ الكلب الجزء المحيط بالجوز، ستظهر الأعراض الأولى للتسمم بعد فترة قصيرة، ومن بينها التعثر والتقيؤ وتسارع نبضات القلب وسرعة التنفس والتشنجات وزيادة اللعاب.