السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - برلين
إنه الوقت من العام الذي يبدأ فيه الجوز بالسقوط على الأرض في كثير من الدول. وما يبدو أنه لعبة غير مضرة بالكلب أو أنه شيء ممتع لإحضاره هو في الواقع سم يهدد الحياة.
فعادة ما يوجد على الجلد الأخضر المحيط بثمرة الجوز الطازجة عفن سام يهاجم الجهاز العصبي للكلب، وما يزيد الأمور سوءا هو أنه يستحيل رؤية هذا العفن بالعين المجردة.
ونتيجة لذلك، ما يبدو أنه لعب ممتع بالجوز يمكن أن يكون مميتا للكلاب.
ويقول خبراء صحة الحيوان: إن مالكي الكلاب يجب أن ينتبهوا لما يلتقطه كلبهم ويلعب به عند التمشية.
وفي حال حدث ومضغ الكلب الجزء المحيط بالجوز، ستظهر الأعراض الأولى للتسمم بعد فترة قصيرة، ومن بينها التعثر والتقيؤ وتسارع نبضات القلب وسرعة التنفس والتشنجات وزيادة اللعاب.
كانت هذه تفاصيل خبر اللعب بالجوز يمكنه قتل الكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.