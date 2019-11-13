نقل 17 من حيوانات وحيد القرن إلى مالاوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جوهانسبرج

نقلت 17 من حيوانات وحيد القرن من جنوب أفريقيا إلى مالاوي، فيما ذكر نشطاء الحفاظ على البيئة ومسؤولون في مجال الحياة البرية أمس أنها واحدة من أكبر عمليات النقل حتى الآن.

وهذا النوع مهدد بالانقراض، فيما لا تزال 5500 فقط من حيوانات وحيد القرن السوداء تعيش في البرية في أفريقيا، ويجري صيدها بطريقة غير شرعية للحصول على قرونها، التي يعتقد أن لديها خصائص طبية أو أنها مقو جنسي، ولا سيما في آسيا.

وقال نتسيكيليلو دلولان بمنظمة «أزيمفيلو كيه زيد إن» المعنية بالحياة البرية «إن نقل حيوانات وحيد القرن السوداء إلى دول أخرى داخل القارة الأفريقية يمثل تحولا مهما لجهودنا لإنقاذ هذا النوع من الانقراض».