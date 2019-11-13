تفتيش المسافرين القادمين إلى أمريكا مشروط بـ «الشكوك المعقولة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - نيويورك

قضت محكمة فيدرالية أمريكية في بوسطن بعدم جواز تفتيش عناصر الجمارك، وحماية الحدود لهواتف وحواسيب المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يكن لديهم «شكوك معقولة».

وتعرضت أجهزة 11 مسافرا الالكترونية للتفتيش دون سبب مقنع وتقدموا بشكوى ضد حكومة الولايات المتحدة في سبتمبر 2017 بهذا الشأن.

Advertisements

ودعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومؤسسة الحدود الالكترونية، وهي منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية، هذه الشكوى القانونية.

وقال القاضي دنيس كاسبر في الحكم المؤلف من 48 صفحة: إنه ليس ضروريا الحصول على إذن لتفتيش رسمي، لكن عمليات التفتيش من قبل عناصر الجمارك حماية الحدود بدون وجود شكوك معقولة يعد انتهاكا للتعديل الرابع الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة التعسفية.

وقالت المحامية لدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إيشا بهانداري «هذا الحكم يعزز بشكل كبير حماية التعديل الرابع لملايين المسافرين الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام».

وبحسب اتحاد الحريات فإن هيئة الجمارك وحماية الحدود نفذت 33 ألف عملية تفتيش تتعلق بأجهزة الكترونية في 2018، أي نحو أربعة أضعاف مما كان عليه الحال في 2015.