الالتهاب الرئوي يحصد أرواح 800 ألف طفل في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصد مرض الالتهاب الرئوي أرواح نحو 800 ألف طفل تحت سن الخامسة العام الماضي، أي أن طفلا واحدا كان يموت كل 39 ثانية (2200 طفل يوميا).

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) أن الالتهاب الرئوي أكثر مرض قاتل للأطفال من أي التهاب آخر، وأسوأ ما في الأمر أن بالإمكان علاجه أو الوقاية منه.

وقالت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الرئوي: إن 800 ألف طفل تحت سن الخامسة توفوا بسبب الالتهاب الرئوي 2018 (من بينهم 153 ألف رضيع)، مشيرة إلى أن عدد الوفيات لدى الأطفال بسبب الالتهاب الرئوي انخفض منذ 2000 بنسبة 54% ولكن هذا التقدم يظل بطيئا مقارنة بعلاج أو الوقاية من التهابات أخرى.