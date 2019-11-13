ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل جماهير الهلال إلى اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان لمساندة فريق الهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، وذلك دعما لممثل الكرة السعودية، وتحفيزا للاعبيه لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مباراة الذهاب في الرياض فائزا بهدف.



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