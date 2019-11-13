السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران

تنظم مؤسسة الفكر العربي مؤتمرها السنوي «فكر17»، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، في الظهران خلال الفترة ما بين 2 و5 ديسمبر المقبل، بحضور مسؤولين وسياسيين ومفكرين وإعلاميين، يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ويأتي انعقاد المؤتمر تحت عنوان «نحو فكر عربي جديد»، مركزا على الحاجة الملحة لمراجعة تيارات الفكر العربي والمفاهيم السائدة فيها، في ضوء التحولات العميقة التي تحدث في العالم، واستجابة لدعوة الأمير خالد الفيصل إلى اعتماد «فكر جديد لنهج جديد» من على منبر مؤتمر «فكر 15» في أبوظبي 2016.

وتفتتح الجلسات بكلمة للمدير العام لمؤسسة الفكر العربي البروفيسور هنري العويط، ثم كلمة «إثراء»، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكلمة الأمير خالد الفيصل.

وفي اليوم الثاني، تنطلق أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تحت عنوان «الفكر العربي وآفاق التجديد»، تليها جلسة تحت عنوان «العالم اليوم.. العالم غدا: التحولات والتحديات والرؤى».

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كما تنطلق في اليوم نفسه، الجلسات المتخصصة التي تعقد تحت عناوين «نحو سياسات تربوية جديدة لبناء فكر عربي جديد»، «ما هو دور العلوم الاجتماعية والإنسانية في تجديد الفكر العربي؟»، «تجديد النظر في مفاهيم الدولة والمواطنة والمشاركة»، «التعددية وثقافة التسامح والسلم الاجتماعي».

وفي اليوم الثالث، يستكمل المؤتمر أعماله بجلسات صباحية، تدور حول «نحو مفهوم جديد للتنمية»، «الصناعة والتصنيع كركائز أساسية للتنمية»، «الاقتصاد الرقمي»، «أي دور لهيئات المجتمع الأهلي في تجديد الفكر العربي؟».

وتنطلق عصرا الجلسة العامة حول «الثورة الصناعية الرابعة»، يليها عرض تقارير حلقات النقاش الخاصة بالشباب.

ويختتم أعماله في اليوم الرابع، بعرض مفصل لتقارير الجلسات المتخصصة، ثم تعقد ظهرا الجلسة العامة تحت عنوان «المثقفون العرب ودورهم في تجديد الفكر العربي».

أسئلة يركز عليها المؤتمر: