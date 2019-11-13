سعود بن نايف: الجهود الوقائية مهمة في ظل تأثر الأطفال بالأجهزة الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أن الجهود الوقائية مهمة، ولا سيما لفئة الأطفال في ظل تأثرهم الكبير بالأجهزة الذكية، والتي للأسف عادت بالضرر أكثر من النفع على الأطفال وأسرهم.

وأوضح خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، وأعضاء مجلس الإدارة المعين حديثا، أن المأمول من هذا القطاع كبير، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي رسمت أدوارا كبيرة للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة.

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ولفت إلى أن تحفيز الفرد والمجتمع من أجل ممارسة الرياضة، والالتزام بنظام صحي، يسهم في حماية الفرد من الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أهمية البناء المؤسسي في الجمعيات، وضرورة تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للعمل في مختلف المواقع في القطاع الربحي، وإتاحة الفرص التطوعية لهم، وتبني مبادراتهم وأفكارهم.

إلى ذلك، شرف الأمير سعود بن نايف، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد أمس الأول حفل استقبال غرفة الشرقية السنوي لرجال الأعمال.

ونوه بالدور الهام والمحوري للقطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، مبينا أن هذه اللقاءات التي تجمع مختلف القطاعات تسهم في فهم أعمق لمتطلبات المرحلة، وتساهم في إيجاد تفاهم مشترك من أجل التكامل بين القطاعين العام والخاص، كما أنها مناسبة يكرم فيها من كان لهم قصب السبق في تطوير وتحفيز القطاع الخاص.