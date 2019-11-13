نائب أمير مكة يطلع على أعمال منتدى الإدارة والأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي، يرافقه أعضاء مجلس أمناء المنتدى.

واستمع إلى شرح عن أعمال المنتدى العلمية في دورته الحادية عشرة، التي تحمل عنوان «القيادة والتطوير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة»، إلى جانب حرص المنتدى خلال الدورات السابقة على استعراض نتائج الفكر، والممارسة القيادية في المنظمات، إضافة إلى طرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار، لغايات العمل على تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي عبر ما يتم طرحه من أفكار وتجارب متميزة ورؤى عالمية.