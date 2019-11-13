تخريج 770 طالبا بحريا بمركز الأسطول الغربي في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفى مركز التدريب البحري بالأسطول الغربي بمقره في جدة أمس بتخريج الدفعة الـ 214، من دورة الفرد الأساسي، البالغ عدد أفرادها 770 طالبا، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح الفالح، وقائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعد الجودي، وأركانات المركز. ولدى وصوله عزف سلام القائد، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

بعد ذلك أشار العميد البحري الركن الجودي في كلمته إلى أن الطلاب تلقوا خلال وجودهم في مركز التدريب التأهيل العسكري الذي يؤهلهم للانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية، واثقين بالله، ثم بما تعلموه ليكونوا عونا لهم على أداء الواجب المناط بهم، ويمثلوا امتدادا لأجيال قدمت كل ما تملك لبناء هذا الوطن الغالي، وبذلت كل ما تستطيع للدفاع عن مقدساته وحفظ مكتسباته.

من جهته عبر الطالب محمد الشهري في كلمة نيابة عن الخريجين، عن سعادته وزملائه بتشريف قائد القوات البحرية لحفل التخرج، واصفا هذا اليوم بأنه بداية لحياتهم العملية والانخراط مع من سبقهم من زملائهم في القوات البحرية. وأكد جاهزيتهم لحماية أمن البلاد ومقدساتها، والذود عن حدود الوطن الغالي على الجميع بكل ما يملكون من وسائل.