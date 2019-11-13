أمير المدينة يفتتح مؤتمر السكري الخامس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل إيناس المخلفي - المدينة المنورة

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أمس المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية.

ويهتم المؤتمر في هذه النسخة بموضوع التحكم في السكري بين النمط المعيشي والتثقيف، والذي يواكب التخصص الطبي الحديث، طب نمط الحياة. تستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، وتضم خمس جلسات عمل، يناقش خلالها 20 موضوعا متعلقة بداء السكري، وورشتي عمل بعنوان حساب الكربوهيدات والتقنية الحديثة في مراقبة السكري، وتتحدث جلسات العمل عن مواضيع تهم مريض السكري ومن يعايشه ويشارك في المؤتمر 23 طبيبا وطبيبة ومتخصصون في التثقيف الصحي لداء السكري، وتقدم جلساته للمرة الأولى باللغة العربية، لتحقيق الفائدة لجميع المهتمين خاصة مريض السكري وعائلته.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السكري عبدالعزيز الحميدي أن داء السكري يعد الأكثر انتشارا ونموا عالميا، وأضاف، بلغت نسبة الإصابة بالسكري في المملكة 24% من عدد السكان، مبينا أن المؤتمر في نسخته الخامسة يأتي باللغة العربية ليكون أوسع انتشارا بين جميع أفراد المجتمع وبالتالي تتحقق الفائدة منه.

ويعنى طب نمط الحياة بنمط الحياة وتوعية الناس نحو النمط الصحي في حياتهم وغذائهم، والذي يشتمل على أمراض طول العمر، وأمراض الحضارة، وهي أمراض مرتبطة بطريقة حياة الناس وعاداتهم الغذائية والبدنية.

أمراض نمط الحياة:

الزهايمر

التهاب المفاصل

تصلب الشرايين

الربو

السكري من النوع الثاني

هشاشة العظام

الاكتئاب والسمنة

ماذا ناقش المؤتمر؟