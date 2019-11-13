السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف «باحث موارد بشرية ومحاسب للرجال، ومدير مشروع والوظائف الإدارية للرجال» بالمرتبة الثامنة. ودعت الوزارة المتقدمين على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من 14 حتى 18 صفر الماضي، مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للرجال سيبدأ الأحد المقبل. ونوهت إلى ضرورة مراجعة المتقدمين بوابة الوزارة، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للنساء لاحقا.



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كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. مقابلات المتقدمين على وظائف العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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