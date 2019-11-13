شخصيات الأبطال الخارقة في موسم الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيتيح معرض ستان لي سوبر كون لكل عشاق شخصيات الأبطال الخارقة والمميزة في الأفلام والمسلسلات الشهيرة، رؤية كل تفاصيل هذه الشخصيات على أرض الواقع، في المعرض الذي ينطلق اليوم الخميس 14 نوفمبر في منطقة "واجهة الرياض" ضمن فعاليات موسم الرياض.

إذ تتواجد في المعرض عدد من المقتنيات المميزة التي يتذكرها عشاق الشخصيات الشهيرة في الأفلام والمسلسلات، مثل سيارة باتمان الأصلية the Keaton Batmobile، والتي عرضت في أول سلسلة أفلام باتمان عام 1989م، حيث تعتبر السيارة المفضلة لمحبي شخصية باتمان، كما تتواجد الدراجة الإليكترونية لآيرون مان، إضافة إلى أنه يمكن اقتناء أزياء أو أدوات الشخصيات الشهيرة، مثل: قناع سبايدر مان، ودرع كابتن أمريكا، وزي بلانك بانثر، أو صور موقعة شخصياً من أبرز الشخصيات الخيالية.

وفي الجناح الخاص بالشخصية الخيالية Doctor Who، يستطيع الزوار تجربة السفر عبر الزمن التي عاشها Doctor Who في الفيلم، كما يتوفر لعشاق المسلسل الشهير Game of Thronesجناح متكامل يستطيع فيه الزوار لبس الأزياء التي لبسها أبطال المسلسل، وخوض تجربة معاركهم وهم محاطين بغطاء ثلجي كما كانت تقام معارك مسلسل Game of Thrones.

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وكذلك تتواجد في المعرض عدد من الأجنحة الخاصة بأفلام ومسلسلات شهيرة، مثل: ركن حصري لـ "ستار تريك"، وركن شبيه بقرية Lord of the Rings Hobbit Shire، وغرفة المعيشة للمسلسل الشهير Stranger Things، ومنطقةAlexandria من مسلسل Walking Dead.

وايضاً سيكون لعشاق سلسلة أفلام هاري بوتر فرصة لزيارة قلعة Hogwort’s، القلعة التي بدأ منها هاري بوتر مغامراته، حيث سيتجولون في القلعة ويشاهدون تفاصيلها التي ظهرت في سلسلة الأفلام الشهيرة.

وسيعرض في "ستان لي سوبر كون" مجموعة من أندر وأغلى القصص المصورة، التي يتواجد بعضها منذ الخمسينات الميلادية، إضافة إلى تواجد أحد أقدم كتب سوبر مان والذي نشر عام 1939م، ويعد أغلى قصة مصورة في العالم.

كما سيتمكن الزوار من التعرف على حياة وقصة مؤسس شركة مارفل ستان لي، وبدايته في تأسيس الشركة، وايضاً طريقته في رسم شخصيات مارفل المفضلة للجمهور، وسيستضيف المعرض عدداً من النجوم البارزين في عالم أفلام ومسلسلات الشخصيات الخارقة، مثل: مادز ميكلسن، وكيفن ديلون من مسلسل Entourage، والنجم الشهير ستيفن سيغال.

ويستمر معرض ستان لي سوبر كون لمدة ثلاثة أيام، حيث تنطلق فعالياته الخميس 14 نوفمبر وحتى يوم السبت 16 نوفمبر 2019، مستهدفاً عشاق شخصيات الأبطال الخارقين وقراء القصص المصورة، كما يعد هذا المعرض ثالث أكبر معرض كوميك كون في العالم.