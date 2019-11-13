إغلاق مؤقت لطريق الهدا بعد هطول أمطار غزيرة

أعلن المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية (911) – اليوم (الأربعاء) – عن إغلاق الجهات المختصة لطريق الهدا في الاتجاهين. وأوضح أن الإغلاق مؤقت ويشمل كلا اتجاهي الطريق الرابط بين مكة المكرمة والطائف. وأفاد المركز بأن إغلاق الطريق جاء بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر.

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