حقيقة المقطع المتداول لوفاة فريق إعلامي سعودي بصاعقة رعدية في ينبع

نفت هيئة مكافحة الشائعات صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى وفاة فريق إعلامي سعودي بمدينة ينبع أثناء البرق والرعد. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر ” مايتداول مجدداً عن وفاة فريق أخباري أثناء تصويرهم للامطار في ينبع بصاعقة رعدية غير صحيح، والفيديو الحقيقي لتعرض عمال من الجنسية المصرية بصعق كهربائي بعد إنفجار محول أثناء صيانته في منطقة سلوى بالكويت.

وتضمنت التغريدة صورة من الفيديو الأصلي الذي نشرته “النهار” الكويتية قبل عامين ويشيرإلى إصابة عاملين من الجنسية المصرية بسبب وقوع تماس كهربائي في محول أثناء صيانته.

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