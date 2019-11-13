عضوة في الشورى تنتقد حقوق الإنسان لعدم تجريم النسوية

علقت عضو مجلس الشورى ، كوثر الأربش، على موضوع النسوية بعد بيانات رئاسة أمن الدولة وحقوق الإنسان في المملكة، وعدم تصنيف “النسوية” كجريمة.

وقالت الأربش اليوم الأربعاء في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا لم نتمكن من تصنيف النسوية كفكر متطرف لنحمي المواطنين من انتهاك كرامتهم وأعراضهم من قبل النسويين والنسويات، لنحمي المواطن من محاربة عبادته، وشتم مسجده و محاربة امرأة لحجابها وحشمتها؟ ما ذنب المواطن يحرم من حرية رأيه وحرية اختياراته إذا ما خالفت هوى النسويين؟”

وأضافت: “أطالب هنا، عني وعن كل مواطن تضرر من شتم ونيل وهتك أعراض وقذف وتهم و تحريض من يسمون أنفسهم نسويات ونسويين. أطالب بانصافنا. فإن كانت النسوية ليست جرما، حقنا في احترامنا وعدم شتمنا وانتهاك كرامتنا، حقنا في رفض فكرهم وغلوهم وبذائتهم ليست جرما أيضا”.

وتابعت: “لايوجد عاقل متزن يقف ضد حقوق المرأة. لكن لسنا مجبرين على أن نصنف أنفسنا نسويين، لسنا مجبرين على الانبطاح لهم ينتهكون كرامتنا ويهدمون أسرنا وينالون من ديننا و قيمنا. لو كانت النسوية فعلا مصداق للمطالبة بحقوق المرأة.لماذا لا يقف معها الجميع؟ الجواب ببساطة لأنها انتهكت كرامة الجميع”.