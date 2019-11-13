الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً بمواطن في تبوك.. والكشف عن تفاصيل جريمته

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه :

بفضل من الله تم القبض على المدعو / هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي – سعودي الجنسية -، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي، اليوم الأربعاء 16/3/1441هـ في منطقة تبوك.