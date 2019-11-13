السعودية اليوم / جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الثاني



جيزان 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

حددت جامعة جازان الأحد القادم موعداً لبدء التسجيل الذاتي المبكر للفصل الثاني للمستجد والملتزم بالخطة ويستمر أسبوعا، فيما تبدأ الفترة الثانية للتسجيل التي تستهدف المتعثر وغير الملتزم والمتوقع تخرجه الأحد بعد القادم.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن للتسجيل الذاتي المبكر عدة أهداف منها تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقاً لما يراه مناسبا ، وإتاحة فرصة للطالب للاستفادة من توجيهات المرشد الأكاديمي ، وكذلك مساعدة المسجل على معرفة حالة الشعب الدراسية ودراسة أوضاعها ومدى الحاجة لفتح الشعب وفقاً لتسجيل الطلاب ، وتعميق فهم الطالب خطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها.

وبين أن مرحلة تأكيد التسجيل واستلام الجدول الدراسي تبدأ يوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ وتنتهي 23 / 5 / 1441هـ وتشمل جميع فئات الطلاب، وهي كذلك الفترة المخصصة للحذف والإضافة.

ودعا معاليه الطلاب إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية ومتابعتها لمراجعة الجدول بعد احتساب معدل الفصل الحالي ، وتأكيد التسجيل خلال فترة الحذف والإضافة.

يذكر أن التسجيل الذاتي المبكر هو الفترة الأساسية لتسجيل المقررات الدراسية بفترة كافية قبل بداية الفصل التالي.

// انتهى //

21:05ت م

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