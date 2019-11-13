

البندقية 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أعلن رئيس بلدية البندقية الإيطالية لويجي برونيارو اليوم حالة الطوارئ بعد أن اجتاحت الفيضانات المدينة وأغرقت عددًا من ميادينها ومبانيها.

وقال برونيارو: "البندقية تئن...الأضرار سوف تقدر بمئات الملايين من اليورو"، مضيفًا أن هذه الفيضانات نتيجة لتغير المناخ.

من جهته ، أوضح حاكم الإقليم لوكا زيا في تصريح صحفي أن البندقية تضررت لكن هناك أيضًا أجزاء أخرى من إقليم فينيتو تضررت، إنها كارثة مروعة.

وغمرت السيول الشوارع وحطمت الكتل الحجرية وأطاحت بالقوارب ودمرت الجنادل في مراسيها فيما وصل المد إلى ارتفاع 187 سنتيمترا قبل منتصف الليل بفترة قصيرة، كما غمرت السيول الناجمة عن هطول الأمطار والرياح الشديدة المناطق الواقعة خارج المدينة.

وتوفي رجل في بيليسترينا، وهي واحدة من عدة جزر تنتشر في بحيرة البندقية، صعقا بالكهرباء أثناء محاولة ضخ المياه من منزله..// انتهى //

21:02ت م

0296





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ في مدينة البندقية الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.