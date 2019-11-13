السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر يزور جامعة الأزهر



القاهرة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم جامعة الأزهر، التقى خلالها برئيس الجامعة الدكتور محمد حسين المحرصاوي.

ونُوقش خلال الزيارة عدد من القضايا التي من شأنها دعم الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة وتوفير المناخ الملائم لهم.

وتجوّل السفير أسامة نقلي داخل مبنى كلية طب الأسنان والتقى بعميد الكلية الدكتور مصطفى عبد الغني.

وعبر السفير عن سعادته البالغة بزيارة جامعة الأزهر العريقة، مشيداً بالتطور المضطرد للجامعة منذ إنشائها، والتوسع الكبير في احتضان الجامعة العديد من مجالات العلوم والآداب الإنسانية، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي تقوم بها الجامعة في رعاية الطلبة الوافدين، وعلى وجه الخصوص الطلبة السعوديين الدارسين بها في العديد من التخصصات.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار دعم علاقات التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين البلدين الشقيقين، مُثمنًا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي نهاية الزيارة تبادل الجانبان الدروع التذكارية، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر اللقاء والزيارة الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، وعدد من عمداء الكليات بجامعة الأزهر.

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21:01ت م

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