السعودية اليوم / نقل مباشر لعمليات العيون للمشاركين في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون



جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أوضح رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني أن ما يميّز المؤتمر هذا العام النقل الحي المباشر التفاعلي لعمليات جراحة العيون التي تُجرى في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة , لتُنقل إلى المؤتمر الذي يقام في فندق ريتز كارلتون بجدة خلال الفترة من 20 - 23 نوفمبر الجاري , ما يسهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها.

ولفت الدكتور القحطاني النظر إلى أن هذا النقل من أوائل المبادرات للنقل الحي في هذا المجال في المملكة، مبيناً أن الهدف من البث المباشر , متابعة المتخصصين المشاركين في المؤتمر للتطور الحاصل في عمليات العيون، إلى جانب فتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر , من داخل غرفة العمليات , ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية.

وأشار إلى أن انطلاق فعاليات المؤتمر ستنطلق يوم الأربعاء القادم، وتستمر أربعة أيام، وقد حظي باعتماد الهيئة

يذكر أن المؤتمر يعد منصة التقاء أطباء العيون ومساعديهم وأخصائيي البصريات وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون من داخل المملكة وخارجها ، فيما يواصل المؤتمر حتى الآن استقبال الراغبين من المشاركين على الرابط : ‪http://rsos-jeddah.com .

// انتهى //

20:50ت م

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جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني أن ما يميّز المؤتمر هذا العام النقل الحي المباشر التفاعلي لعمليات جراحة العيون التي تُجرى في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة , لتُنقل إلى المؤتمر الذي يقام في فندق ريتز كارلتون بجدة خلال الفترة من 20 - 23 نوفمبر الجاري , ما يسهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها.ولفت الدكتور القحطاني النظر إلى أن هذا النقل من أوائل المبادرات للنقل الحي في هذا المجال في المملكة، مبيناً أن الهدف من البث المباشر , متابعة المتخصصين المشاركين في المؤتمر للتطور الحاصل في عمليات العيون، إلى جانب فتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر , من داخل غرفة العمليات , ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية.وأشار إلى أن انطلاق فعاليات المؤتمر ستنطلق يوم الأربعاء القادم، وتستمر أربعة أيام، وقد حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين وتنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلا بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فرع جدة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الطبية ، وبمشاركة الأكاديمية الأمريكية والمدرسة الأوروبية للعيون .يذكر أن المؤتمر يعد منصة التقاء أطباء العيون ومساعديهم وأخصائيي البصريات وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون من داخل المملكة وخارجها ، فيما يواصل المؤتمر حتى الآن استقبال الراغبين من المشاركين على الرابط : ‪http://rsos-jeddah.com .// انتهى //20:50ت م0290

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.