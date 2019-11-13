السعودية اليوم / انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي المحكم بالتربية الخاصة في الأردن



عمّان 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت في مدينة الزرقاء الأردنية اليوم فعاليات المؤتمر الدولي العلمي المحكم في التربية الخاصة تحت عنوان "المحتوى المعرفي للأشخاص ذوي الإعاقة... سهولة الوصول"، بمشاركة باحثين وخبراء في التربية الخاصة والخدمات المساندة لها من 14 دولة عربية وأجنبية.

ويهدف المؤتمر لتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية والمنظمات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء قدرات وطنية وعربية لوضع تصور لمستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على أساليب وطرق التعامل مع هذه الفئة.

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين عددًا من المحاضرات والعروض التقديمية التي يقدمها أكثر من (70) مشاركاً لمناقشة أهم القضايا الحالية والمستقبلية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الحلول والتسهيلات كافة التي تخدمهم.

واُفتتح على هامش المؤتمر معرض لأجهزة وأدوات وصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

// انتهى //

20:23ت م

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