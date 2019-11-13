السعودية اليوم / حفل استقبال لكشافة وادي الدواسر الحاصلين على بيرق التميز



وادي الدواسر 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

احتفل النشاط الطلابي بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر بكشافة المحافظة لمرحلة الفتيان عند وصولهم اليوم للمحافظة، وذلك بعد أن حققوا المركز الأول على مستوى المملكة في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت يوم أمس في عسير بمشاركة 30 إدارة من إدارات التعليم بالمملكة المتأهلة للمنافسات.

وكان في استقبالهم مُساعد مُدير التعليم بالمحافظة عايض بن مجلي آل مجلي ورئيس النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل دويان، وعدد من القيادات الكشفية وأولياء أمور الكشافة ومنسوبي متوسطة مواهب الوادي ، الذين طوقوا أعناق الكشافة بعقود الورود تقديراً وتشجيعاً لهم على ما حققوا من نتائج متميزة.

وقال رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم: إن تحقيق ذلك الإنجاز يؤكد حسن الإعداد والتنفيذ الفعلي للنشاط الكشفي وتفعيل المنهج، خاصة في المرحلة الأولى من المنافسات على المستوى المحلي، منوهاً بما حققه المشاركون من تميز عكس الصورة الحسنة والمميزة لأبناء المحافظة في هذه المنافسات المركزية، مشيداً بالإمكانات والسبل كافة التي سخرتها قيادة المدرسة لأبنائها الكشافة ، والمتابعة الدائمة من مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري ومن قيادات الإدارة ذات العلاقة.

// انتهى //

20:22ت م

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