السعودية اليوم / سفير المملكة لدى المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده لملكة بريطانيا



16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أوراق إعتماده سفيراً للمملكة للملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وذلك خلال استقبالها لسموه اليوم في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن.

ونقل سمو السفير خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سموه بهذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية

// انتهى //

19:44ت م

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16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أوراق إعتماده سفيراً للمملكة للملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وذلك خلال استقبالها لسموه اليوم في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن.ونقل سمو السفير خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للملكة اليزابيث الثانية.وأعرب سموه بهذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، مؤكداً تطلعه لتطوير وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.// انتهى //19:44ت م0277

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