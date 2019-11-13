

تبوك 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم، مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك، بحضور عدد من قيادات المديرية بالمنطقة.

واطلع المهندس الشهراني على محتويات المركز والآليات والمعدات التي يضمها.

من جانب آخر رأس مدير الدفاع المدني بالمنطقة اجتماعًا لمنسوبي مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة، حيث حث منسوبي المركز، على الأجتهاد وتقديم أقصى درجات الاستعداد لمباشرة الحوادث، مثمناً الدعم والمساندة الذي تجده مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وما تحظى به من توجهات ومتابعة مستمرة من مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو في تجهيز كل ما شأنه الصالح العام وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.

// انتهى //

19:38ت م

0275





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.