السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يطلع على مشاريع الأحساء المائية



الأحساء 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتب سموه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء المهندس صالح بن نوار الغامدي، ويرافقه نائب مدير الفرع عبدالله بن سعد الهزاع، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالفرع المهندس حسن بن محمد الجندل.

واطلع سموه على مشاريع فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء وبرامج التشغيل والصيانة، وكذلك تم إدراج احتياج بعض أحياء المحافظة لخدمات المياه والصرف الصحي واستكمال المشاريع والمدن والقرى التي استفادت من المياه المحلاة "المرحلة الاولى" ومنظومة المياه لمدن وبلدات المحافظة والمشاريع المستقبلية لهجر محافظة الأحساء وزيادة كميه المياه المحلاة للأحساء "المرحلة الثانية"، التي تشمل العيون والعمران مع خزانات يتم تنفيذها حاليا في العيون من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وكذلك صدور الموافقة بإنشاء منظومة مياه محلاه خاصة "عريعره و ام ربيعة و جوده وأم الحمام وأم تالع وأم العراد".

وقدم مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء تقرير عن أداء الفرع في التشغيل والصيانة وكذلك تنفيذ المشاريع و درع تذكاري لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، على جهوده التي ساهمت في إنجاح وتذليل العقبات لإنجاز تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة ، شاكراً سمو الأمير على الدعم المستمر لقطاع المياه بالمحافظة والغير مستغرب من قيادات هذا الوطن لتحقيق أعلى المعايير لخدمة المواطن .

// انتهى //

19:08ت م

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