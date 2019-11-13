السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بنجران يعقد اجتماعه الدوري



نجران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

عقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، أمس اجتماعه الدوري لجميع رؤساء الهيئات والمراكز بالمنطقة ، بحضور مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ومديري الإدارات والأقسام بالفرع ، وذلك بمقر الإدارة.

وناقش الاجتماع تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية، والتعاون التام بين الجهات الحكومية فيما يخدم مصلحة العمل ويزيد من فاعليته، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه جهاز الهيئة من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ وبدعم سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه ، كما استعرض اللقاء تقارير الجولات الميدانية والتوعوية للهيئات والمراكز.

ويأتي اللقاء انطلاقا من توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بضرورة تفعيل الأدوار الميدانية للهيئة وفق الخطط المرسومة خاصة ما يتعلق بالجانب الوقائي والتوجيهي والجانب الميداني على حد سواء والتأكيد على التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة .// انتهى //

19:05ت م

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