السعودية اليوم / توقيع عقود عمل فورية لباحثين عن عمل في ملتقى لقاءات جازان



جازان 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

شهد ملتقى لقاءات "هدف" الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية، في مدينة جيزان، توقيع عقود عمل فورية لباحثين عن عمل في عدد من منشآت القطاع الخاص المشاركة في أعمال وفعاليات الملتقى.

وجرى توقيع الاتفاقية، على أرض الملتقى، وفي عدد من الأنشطة والمجالات والمهن التي يتطلبها سوق العمل.

ويحتضن ملتقى لقاءات جازان، الذي ينظمه (هدف)، عددًا من ورش العمل التوعوية، والمحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، التي تستهدف العملاء المســتفيدين مــن خدمات الصندوق من أصحاب منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال.

ويضم الملتقى معـرضًا لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى.

ويهدف الملتقى الذي يشهد مشاركة عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة, وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها صندوق الموارد البشرية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية, وفق مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

// انتهى //

18:57ت م

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