السعودية | وزير الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:21 مساءً, 13 نوفمبر 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، ووفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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