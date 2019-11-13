شكرا لقرائتكم التعليم تعلن بدء الترشح لبرنامج خبرات 4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-13 التعليم تعلن بدء الترشح لبرنامج خبرات 4 يستهدف التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات “خبرات 4”. يذكر أن البرنامج يُنفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول للنهوض بالمعلمين والمعلمات. Advertisements صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري. شارك الخبر

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