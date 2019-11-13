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شكرا لقرائتكم استدعاء 91 سيارة مرسيدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استدعاء 91 سيارة مرسيدس
خلل قد يسبب حوادث
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 91 مركبة مرسيدس من طرازَي GLE450 وGLS450 موديلات 2019.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الاستدعاء بسبب انطواء الطرازَين على عيب يتمثل في احتمالية انفصال إطار نافذة الباب الخلفي أثناء القيادة، ما قد يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق، وقد يتسبب في وقوع حادث.
ودعت الوزارة مالكي السيارات إلى التحقق من شمولها في الاستدعاء عبر رقم الهيكل، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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