اخبار السعوديه

انهيار برج الضغط العالي بوادي الريم

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم انهيار برج الضغط العالي بوادي الريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-13

انهيار برج الضغط العالي بوادي الريم

الأهالي يطالبون بحمايتهم من أخطارها

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع

سقط أحد أبراج الضغط العالي بوادي ريم التابع لمحافظة رجال ألمع بعد حدوث انهيار أرضي بالمكان المقام فيه هذا البرج.

ومن المرجح أن يعود السبب في هذا الهبوط إلى كمية الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وطالب أهالي المحافظة من القائمين على الكهرباء بضرورة حمايتهم من مثل هذه الأخطار حيث إن حدثًا كهذا كان من الممكن أن يزهق الكثير من الأرواح لولا لطف الله تعالى.

Advertisements

كما طالب الأهالي بضرورة وضع هذه الأبراج بعيدًا عن الكتلة السكنية وأماكن تواجد المواطنين بما يكفل السلامة للجميع عند حدوث مثل هذه الحوادث لا قدر الله، إضافة إلى ضرورة إجراء اختبارات للتربة قبل إنشاء هذه الأعمدة واختيار البيئة المناسبة لها.

 

 

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار برج الضغط العالي بوادي الريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا