شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: زراعة 6 ملايين زهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) okaz-online زرعت أمانة منطقة عسير أكثر من 6 ملايين شتلة زهور موسمية و300 ألف شجيرة و18032 شجرة متنوعة ضمن مبادرة «تشجير مدينة أبها». زرعت أمانة منطقة عسير أكثر من 6 ملايين شتلة زهور موسمية و300 ألف شجيرة و18032 شجرة متنوعة ضمن مبادرة «تشجير مدينة أبها». وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة عسير علي سعد البريك أنه تمت زراعة 18032 شجرة بطرق وأحياء وحدائق مدينة أبها.



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