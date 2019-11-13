أوراوا يحظر ارتداء قميص الهلال في النهائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أعلن نادي أوراوا ريدز الياباني عبر موقعه الرسمي بيع كامل تذاكر مباراة الهلال التي ستقام في الـ24 من نوفمبر الحالي في ملعب سايتاما في إياب نهائي كأس الأندية الآسيوية، بعد أقل من 72 ساعة من طرحها.

وسيجري اللقاء المرتقب تحت درجة حرارة تتراوح بين 5 و7 درجات مئوية. ويدخل الفريق الهلالي معسكرا في الـ17 من الشهر الحالي باليابان تحضيرا لتلك المواجهة بعد استئناف الفريق تدريباته أمس بالرياض دون دولييه بعد أن نال اللاعبون راحة بعد نهاية لقاء الذهاب السبت الماضي الذي انتهى لمصلحة الهلال بهدف البيروفي أندريه كاريلو.

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ونشر الموقع الرسمي لنادي أوراوا قائمة محظورات للجماهير التي ستحضر النهائي القاري، أولها ارتداء قميص أو أي شعارات خاصة بنادي الهلال في ملعب سايتاما، واستخدام الطبول والمظلات في المدرجات حتى لا تحجب الرؤية عن باقي الجماهير وتسبب أضرارا أخرى، وإحضار معدات المطر مثل المعطف، وحظر معدات الصوت والميكروفونات وأجهزة الليزر أو أي أشياء أخرى قد تؤثر على تقدم اللعبة.

وأكد الموقع أن ملعب سايتاما مصمم بهيكل مقاوم للزلازل، ويجب عدم الخوف حال حدوث زلزال. وطالب الجمهور بأن يبقى جالسا ويتأكد من سلامة المحيط الذي يتواجد فيه، وينتظر حتى يتلقى الإرشاد من الأمن لطريق الخروج.

وكانت وسائل إعلام يابانية كشفت عن استخدام لاعبي أوراوا ساعة تكنولوجية حديثة لقياس المعدلات البدنية وحساب ساعات وعمق النوم، وكتحفيز تلقائي لنجوم أوراوا قبل مواجهة الهلال في نهائي أبطال آسيا.