وصول السامبا.. وتذكرة السوبر بـ200 ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

وصل منتخب البرازيل الكروي الأول للعاصمة السعودية الرياض مساء أمس، استعدادا لمواجهة نظيره الأرجنتيني وديا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض غدا الجمعة ضمن مباريات «فيفا»، وضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في السوبر كلاسيكو.

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وستكون الحصة التدريبية اليوم المخصصة لهم على ملعب المباراة بعد اعتذار النصر مسبقا بسبب الزراعة الشتوية لأرضيته، فيما ستكون حصة تدريبات المنتخب الأرجنتيني على ملعب نادي الرياض بضاحية وادي لبن.

وينتظر أن يصل المنتخب الأرجنتيني اليوم للرياض قادما من مايوركا الإسبانية بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الغد بين 200 و3000 ريال.