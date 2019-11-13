اللجنة الرباعية تدعو لتفعيله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية، والتي تضم كلا من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اجتماعا في الرياض على مستوى كبار المسؤولين والسفراء تم خلاله الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل.
وبحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.
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