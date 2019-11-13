نساء تونس يتظاهرن ضد التحرش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت بضع عشرات من النساء بالتزامن مع بدء أول جلسة للبرلمان التونسي أمس وقفة احتجاجية ضد نائب تتعلق به شبهة تحرش جنسي، وطالبن بتطبيق القانون.

وبينما كان النواب يستعدون لأداء القسم داخل البرلمان، ثم انتخاب رئيس للبرلمان ومساعدين، رددت المحتجات هتافات بينها «يا مخلوف يا جبان لا تدخل البرلمان»، في إشارة إلى النائب زهير مخلوف الذي أحيل إلى المدعي العام للجمهورية وتم فتح تحقيق بشبهة «التجاهر بما ينافي الحياء والتحرش الجنسي».