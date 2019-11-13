السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - نيروبي تعهد قادة العالم ومسؤولو الشركات ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم بدعم الأهداف الثلاثة «للمؤتمر الدولي للإسكان والتنمية-25» الذي يواصل أعماله فى نيروبي عاصمة كينيا، حيث قدم داعمو المؤتمر إلى الآن أكثر من 1,000 تعهد بشأن الأهداف الثلاثة الرئيسة للمؤتمر. وقال الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» خلال حفل الاستقبال للمشاركين «أنا على يقين بأن الكثير منا قد حضروا إلى مؤتمر نيروبي إيمانا منهم بأن تعزيز حقوق الناس، وبالذات حقوق المرأة والاختيارات المتاحة للنساء وتحسين أوضاعهن، هو السبيل الأمثل لتحقيق رفاهية وصلابة المجتمعات، فالنساء هن العمود الفقري للأسرة والوطن».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1000 تعهد من قادة العالم لتمكين المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.