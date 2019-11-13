7 قتلى في انفجار حافلة بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - كابول

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة بجروح بينهم أربعة أجانب في انفجار حافلة صغيرة مفخخة في كابول بساعة الذروة أمس، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية.

وأوضح المتحدث نصرت رحيمي أن الانفجار الذي استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة للشركة الأمنية الكندية «غارداوورلد»، وقع في حي قريب من وزارة الداخلية شمال مطار كابول.