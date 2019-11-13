شاب يطوع البيانات الضخمة لخدمة الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاح منتدى مسك العالمي للشاب ياسر النخيلي - أحد المستفيدين من برامج أكاديمية مسك -، استعراض تجربته في تحليل البيانات الضخمة لخدمة الإنسان.

وأوضح النخيلي أن تحقيق الربط بين تخصص الأبحاث الطبية وبين تحليل البيانات أمر سعى له من خلال دراسته، إضافة إلى إنشائه وتطويره تطبيقا للهواتف الذكية يعمل على تحليل ومعالجة البيانات ويخدم المرضى عبر إيصالهم للأطباء، متمنيا أن تصل خدمات هذا التطبيق إلى المستشفيات عامة.

وشهد منتدى مسك العالمي جلسات تفاعلية في مجلس مسك العالمي مدتها 45 دقيقة، وهي أحد الأنشطة المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة في عالم الأعمال، وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يحتاجونها في مواجهة تحدي التغيير في عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.