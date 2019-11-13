7 ملايين م2 لمردم نفايات جديد في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، شهادة تأهيل بيئي لإنشاء مردم جديد للنفايات بمكة المكرمة، بمساحة 7 ملايين م2، تحت إشراف الإدارة العامة للنظافة. ويأتي هذا المشروع بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص وبمتابعة لجنة مشكلة من الجهات ذات العلاقة، وذلك نظرا للتمدد العمراني والزيادة في نواتج الاستهلاك البشري للمواد والمخلفات. ويقع مردم النفايات الجديد خارج النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة، ويبعد عن المردم الحالي للنفايات مسافة 15 كلم، حيث تم الانتهاء من جميع التصاميم الهندسية الخاصة بجميع مراحل العمل، وروعي بعد المخططات السكنية عن موقع المردم الجديد، إضافة إلى التوجهات الحالية والتطويرية لقطاع النفايات من خلال إعادة تدوير النفايات والاستفادة من النفايات البلدية الصلبة.



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