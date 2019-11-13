الغذاء والدواء تعزز الوعي الصحي بـ«سارة» و«طمني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بهدف الإسهام في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حزمة من الخدمات الالكترونية، شملت خدمة المساعد الذكي «سارة» وتطبيق «طمني» بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، وخدمة الفسح باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة لوحات المعلومات الذكية (BI Dashboards)، ونظام عمليات التفتيش الالكتروني.

وشهد إطلاق الخدمات الالكترونية في مقر الهيئة بالرياض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي.

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وتتيح خدمة المساعد الذكي «سارة» التي تعمل على مدار الساعة التواصل مع المستخدمين بشكل مباشر من خلال تطبيقي «واتس اب» و»تيلجرام»، كما تمكن المستفيدين من الاستفسار عن بدائل الأدوية واستقبال البلاغات، وتسهم في زيادة الوعي الصحي، ويهدف تطبيق «طمني» إلى توفير معلومات دقيقة وسهلة عن جميع المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، ويتيح لمستخدميه البحث عن الأدوية وأسعارها وبدائلها، عن طريق اسم المنتج أو الرمز الشريطي «الباركود»، حيث يستقبل البلاغات بشكل مباشر ويبث إشعارات الهيئة عن التحذيرات والتنبيهات، ويمكن لمستخدمي «ios» و»أندرويد» تحميله والاستفادة منه.

كما دشنت الهيئة خدمة لوحات المعلومات الذكية (BI Dashboards)، وهي عبارة عن مستودعات بيانات لدى الهيئة توفر منصة تنفيذية لدعم اتخاذ القرارات بناء على تحليل البيانات.

وتهدف خدمة الفسح باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تسريع دخول الشحنات الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، من خلال الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة، إذ يتم تحليلها باستخدام محركات ذكية لمعرفة المخاطر المحتملة لكل شحنة.

ويسهم نظام عمليات التفتيش الالكتروني في تقليل المخالفات والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، عبر المتابعة المباشرة من غرفة عمليات التفتيش، وتحديث بيانات المنشآت وأرشفة ملفاتها مباشرة، والجدولة الالكترونية لعمليات التفتيش الدورية، ومتابعة حالة وموقع المأمور الكترونيا.