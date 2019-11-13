جامعة المؤسس تنظم دورات الفنون المسرحية في 3 مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز وعلى مدار العام الدراسي الحالي دورات تدريبية متنوعة في مجال التمثيل والإخراج والفنون والتقنيات المسرحية في جدة ومكة والطائف توافقا مع رؤية 2030 في ترسيخ الأنشطة والبرامج المجتمعية كأهداف يسعى لتحقيقها الفن المسرحي، وذلك بمشاركة 482 شابا وشابة.

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وتقدم الدورات بناء على استراتيجية وتنمية الجوانب المعرفية والمهارية وإثراء الحراك الثقافي في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة بتقديم مسرحيات هادفة تعزز الولاء والانتماء، حيث يقدم هذه الدورات التدريبية المتخصصة نخبة من الخبراء والمهتمين بالنشاط المسرحي بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة العامة لدى المجتمع.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية االدكتور عبدالمنعم الحياني أن الدورات تنطلق من تحقيق الأهداف التعليمية للجامعة بتمنية المهارات المعرفية والعلمية والثقافية وصقل شخصية الشباب والشابات، إضافة إلى دعم المسرح الجامعي وتطويره وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أن الدورات التدريبية متاحة للجميع، حيث تسعى لأن يكون المسرح الجامعي والسعودي منارة للقيم والأخلاق والانتماء من خلال تأهيل المواهب الوطنية في الفنون المسرحية المختلفة.