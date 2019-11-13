الشورى يطالب «الترفيه» بتشغيل مدن الألعاب بالمناطق وإبراز هوية المملكة في الفعاليات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية، بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح.

وأوضح مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية. كما دعا الهيئة إلى دراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف، ودراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه.

وطالب المجلس الهيئة بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3/3/1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19/12/1422هـ.

وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.

وطالبت اللجنة في توصياتها مجلس شؤون الأسرة بدراسة استقلالية المجلس عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، داعية المجلس إلى سرعة استكمال استراتيجيته، وتفعيل مبادراته، والتكاليف المطلوبة لتنفيذها، وتعريف المجتمع بالخدمات المقدمة لكبار السن.

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وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن مجلس شؤون الأسرة لا يقتصر دوره على حل المشكلات الآنية، بل يعد مظلة لخطط استراتيجية قادرة على دعم بناء الأسرة السعودية وفق منهج علمي متخصص.

بدورها طالبت إحدى العضوات مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه، لإيجاد برامج ومبادرات خاصة بكبار السن، فيما حثت أخرى مجلس شؤون الأسرة على زيادة التنسيق وعقد اتفاقيات التعاون مع الجمعيات القائمة على خدمة الأسرة وجمعيات التنمية الأسرية في المناطق.

من جهته أشاد أحد الأعضاء بالشراكات التي عقدها مجلس شؤون الأسرة مع عدد من الجامعات، مطالبا المجلس بمزيد من الجهود في التعريف بأعماله واختصاصاته، فيما دعت أخرى مجلس شؤون الأسرة إلى عقد شراكة مع وزارة الداخلية لإجراء بعض الدراسات ذات الصلة بجرائم وقع فيها بعض الشباب المغرر بهم ضد أسرهم، مطالبة بالمزيد من الدعم المالي للمجلس ليحقق أهدافه.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439/1440هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

مطالبات خلال جلسة الشورى: