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استكمال التشطيبات بصحن الطواف في المسجد الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تعكف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على استكمال أعمال التشطيبات المعمارية في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها ضمن توسعة المطاف في المسجد الحرام، كتركيب أحجار الشميسي والبازلت في المكبرية الجنوبية، وتركيب الرخام لواجهة الدور الأول، طبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت إلى أن إدارة المشاريع وضعت الحواجز حول المشاريع الجاري تنفيذها بصحن الطواف، لتجنيب قاصدي بيت الله الحرام مخاطر الأعمال الإنشائية وتأدية مناسكهم في كل يسر وسهولة.

الأعمال الجاري تنفيذها بصحن الطواف:

  • المكبرية الجنوبية:
تركيب أحجار الشميسي وأحجار البازلت وتلميعها
  • المكبرية الشمالية:
تلميع أحجار البازلت الخاصة بأعمدة الرواق القديم
  • الرواق القديم:
تركيب أحجار البازلت وأحجار الشميسي والهيكل المعدني
  • واجهة الدور الأرضي والأول:
تركيب الرخام على واجهة الدور الأول والأرضي
  • منطقة الأقواس للدور الأول:
تركيب الرخام لواجهة الدور الأول
  • السقف المستعار:
تركيب الأسقف المستعارة وإعادة تركيب التمديدات الكهروميكانيكية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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