استكمال التشطيبات بصحن الطواف في المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
تعكف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على استكمال أعمال التشطيبات المعمارية في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها ضمن توسعة المطاف في المسجد الحرام، كتركيب أحجار الشميسي والبازلت في المكبرية الجنوبية، وتركيب الرخام لواجهة الدور الأول، طبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».
وأشارت إلى أن إدارة المشاريع وضعت الحواجز حول المشاريع الجاري تنفيذها بصحن الطواف، لتجنيب قاصدي بيت الله الحرام مخاطر الأعمال الإنشائية وتأدية مناسكهم في كل يسر وسهولة.
الأعمال الجاري تنفيذها بصحن الطواف:
- المكبرية الجنوبية:
- المكبرية الشمالية:
- الرواق القديم:
- واجهة الدور الأرضي والأول:
- منطقة الأقواس للدور الأول:
- السقف المستعار:
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