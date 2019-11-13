«سكني» يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

وقَّع وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات المشتركة الدكتور عبدالحكيم عبدالرحمن اليحيى، والمشرف العام على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبد الرحمن بن سعيد، بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض، اليوم الأربعاء؛ اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبين برنامج «سكني».

ويتولى البرنامج من خلال الاتفاقية، تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ وذلك ضمن مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها الوزارة للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى، وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وقال المشرف العام على الإسكان المؤسسي إن «مثل هذه الاتفاقيات نسعى بها للوصول إلى المواطنين كافةً، وتسهيل إنهاء الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت بإقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول».

وتتضمَّن الاتفاقية التنسيق بين «سكني» ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخله الشهري عن 14 ألف ريال، وتقديم دعم كامل للأرباح لمن تقل رواتبه عن ذلك من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستكون في معرض «سكني» الذي سيُقام بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني».

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كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي الوزارة بخصومات حصرية خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافةً إلى حضور موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل؛ إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

ويأتي انضمام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكمالًا لاتفاقيات سابقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ومستشفى الملك فيصل التخصصي.