نجاح عملية قلب مفتوح لمريض يعاني هبوطًا بالدورة الدموية بمجمع الملك عبدالله بجدة

تمكَّن فريق طبي متخصص بجراحة القلب في مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة؛ من إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لمريض في العقد الرابع من العمر كان يعاني هبوطًا بالدورة الدموية.
تعود التفاصيل إلى استقبال حالة المريض عقب إحالته من مستشفى أضم العام بقسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي وهو يعاني هبوطًا بالدورة الدموية؛ حيث شخَّص الحالةَ الفريقُ الطبي الإسعافي، وأُجريت كافة الفحوصات اللازمة، وشملت أشعة مقطعية بالصبغة على القلب، وموجات صوتية، فتبين تمزق الشريان الأورطي؛ ما دعا الأطباء إلى التدخل العاجل لإنقاذ الحالة.
وعلى الفور أحيل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح عاجلة بقيادة الدكتور فواز ألطف والدكتور مراد الغربي استشاريَّي جراحة القلب، والدكتور محمود غلوش اختصاصي جراحة القلب، والدكتور أسامة صالح استشاري التخدير، لتغيير الشريان الأورطي الصاعد، وإصلاح الصمام الأورطي، مع إيقاف كلي للدورة الدموية لمدة 20 دقيقة، وتكللت العملية بالنجاح.
وبعد ذلك نُقل المريض إلى العناية القلبية لوضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة حتى بدأ التحسن الملحوظ. وفي اليوم الثاني، تم رفع جهاز التنفس الصناعي مع إبقاء الحالة بالعناية لاستكمال فترة العلاج لحين استقرار حالته الصحية والحصول على إذن الخروج بشكل طبيعي خلال أيام.
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