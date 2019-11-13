بالصور.. أمير جازان يلتقي وزير الإسكان ويسلم مستفيدي «سكني» و«التنموي» وحدات وأراضي مجانية

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وعددًا من مسؤولي الوزارة، كما سلم أمير المنطقة وحدات سكنية وأراضي مجانية لمستفيدي برنامج «سكني» ووحدات سكنية لمستفيدي برنامج «الإسكان التنموي».

ورعى أمير المنطقة توقيع عقود تنفيذ البنية التحتية لمخططات الوزارة مع عدد من المقاولين المؤهلين، ومذكرات تفاهم بين وزارة الإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة جازان.

واستعرض الأمير محمد بن ناصر مع وزير الإسكان، خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج «سكني» ولمستفيدي «الإسكان التنموي» بمحافظات وقرى منطقة جازان، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية بعددٍ من المشاريع، مثمنًا جهود وزارة الإسكان، مشيدًا بأهمية الشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من جهات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي بالمنطقة لخدمة المواطنين.

كما تابع أمير المنطقة إجمالي ما تم توفيره من برنامج «سكني» لمنطقة جازان منذ 2017 حتى شهر نوفمبر الجاري من خيارات سكنية وتمويلية وأراضٍ مجانية تجاوزت أكثر من 55 ألف خيار شملت الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى قروض عقارية مدعومة تتيح إمكانية شراء وحدات سكنية جاهزة، والبناء الذاتي، إضافة إلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة.

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وناقش الأمير محمد بن ناصر مع وزير الإسكان، أبرز التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان بالمنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرار العمل والإنجاز، مؤكدًا حرص الإمارة وكافة الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تُسهم في توفير مزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

وأشاد أمير المنطقة بجهود وزارة الإسكان، مثمنًا دورها الفاعل في توفير السكن الملائم، مقدمًا شكره للوزير ولمنسوبي الوزارة على كل ما تم تقديمه من برامج مميزة وخيارات سكنية متنوعة يعود نفعها على المواطنين، منوهًا بدور الوزارة تجاه مستفيدي الإسكان التنموي وتلبية احتياج المنطقة بالشراكة مع القطاع غير الربحي.

من جهته، ثمَّن وزير الإسكان حرص أمير منطقة جازان واهتمامه بمشاريع الإسكان بالمنطقة، وتوفير كافة الحلول، مؤكدًا استمرار الوزارة بتوفير كافة الخيارات التي تلبي تطلعات المواطنين وتناسب قدراتهم، تنفيذًا لتوجيه القيادة الحكيمة، وتماشيًا مع أهداف «برنامج الإسكان»، إضافةً إلى دعم مشاريع الإسكان التنموي الذي يعد من مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي انطلاقًا مما نصت عليه رؤية 2030.